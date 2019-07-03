Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров

Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля. Прокуроры попросили время для ознакомления с материалами, сообщает «Страна.ua».

Издание отмечает, что первоначально прокуроры попросили отложить рассмотрение дела до 22 июля, когда истекает срок меры пресечения Вышинскому. Всего в деле 26 томов. Впоследствии сторона обвинения уточнила, что ей хватит нескольких дней.

Адвокаты Вышинского назвали это ходатайство затягиванием дела. Они отметили, что оставили свою адвокатскую практику, чтобы приехать в Киев, и назвали неподготовленность прокуроров неуважением принципа равенства сторон.

В свою очередь Вышинский полагает, что цель прокуратуры состоит в том, чтобы он максимально долго оставался под стражей. По его словам, он изучал материалы дела полтора месяца и выразил недоумение, как прокурорам может хватить нескольких дней.