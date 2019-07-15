Луценко заявил о невозможности выдачи Вышинского Москве до решения суда

Передача руководителя агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского России невозможна до решения суда. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, сообщила в своем Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Так он ответил на вопрос, возможно ли освободить из-под стражи Вышинского в обмен на освобождение украинских моряков, которые находятся под арестом в Москве.

«Если говорить о Вышинском, то это действительно очень серьезное дело. <...> Его передача России является невозможной. По крайней мере до тех пор, пока украинский суд не вынесет решение по его делу, виноват он или нет», — сказал генпрокурор.

Луценко отметил, что формально Вышинский — гражданин Украины. Однако вместе с этим он является человеком «который интересует руководителей Кремля».

Кирилл Вышинский был арестован в мае прошлого года в Киеве. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, а также в госизмене. Ранее в понедельник, 15 июля, с руководителем «РИА Новости Украина» пообщалась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, он находится в подавленном состоянии.