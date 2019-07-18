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Зеленский назвал условие для восстановления диалога Украины с Россией

Освобождение Россией украинских моряков, арестованных после инцидента у входа в Керченский пролив осенью 2018 года, может послужить важным шагом для начала диалога между странами. Об рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки по городу, находясь за рулем своего автомобиля. Соответствующий видеоролик опубликован на личном канале политика «Зе! Президент» в YouTube.

«Начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения к диалогу и реальный мощный шаг для того, чтобы прекратить войну», — сказал Зеленский.

По его словам, формат обмена заключенных по формуле «всех на всех» осложняется из-за того, что списки двух сторон не совпадают. «Список наших «всех», которые находятся на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком тех, кто контролирует эти территории», — отметил украинский президент.

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Ранее замглавы МИД России Григорий Карасин, комментируя возможность об обмене украинских моряков, заявил, что российская сторона «думает над этим». Кроме того, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по итогам встречи с украинской коллегой подтвердила факт переговоров относительно задержанных граждан. Она отметила, что на Украине в местах лишения свободы находятся 27 россиян, еще 23 человека значатся под подпиской о невыезде.

Проблему удерживаемых лиц обсудили в своем первом телефонном разговоре Владимир Путин и Владимир Зеленский 11 июля. Украинский президент сообщил, что в первую очередь он поинтересовался судьбой украинских моряков. 

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Российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу». Как утверждает российская сторона, украинские моряки вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения. Моряков арестовали, сейчас они находятся в московском СИЗО. Власти Украины утверждают, что Россия была предупреждена о маневрах. Киев расценивает действия Москвы как агрессию. Российская сторона считает инцидент провокацией.

В мае текущего года Международный трибунал в Гааге обязал Россию освободить арестованных моряков.

Теги: Россия - Украина, Владимир Зеленский
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