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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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В МИДе сообщили об обсуждении обмена арестованных украинских моряков

Россия и Украина обсуждают возможность обмена арестованных после инцидента в Керчи украинских моряков. Об этом заявил замглавы МИДа Григорий Карасин, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия «думает над этим».

Общество
Москалькова назвала число удерживаемых на Украине россиян

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по итогам встречи с украинской коллегой говорила, что страны сверили списки задержанных и также ознакомились с перечнями лиц на обмен. По ее словам, на Украине удерживаются 50 россиян. «Будем проводить все возможные встречи для выработки механизмов их возвращения», — уточнила Москалькова.

Киев заявил, что тема освобождения арестованных моряков стала ключевой в первом телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как ранее пояснял российский лидер, он понимает, что украинские граждане просто исполняли приказ, однако они нарушили российское законодательство.

Теги: обмен пленными, Карасин, МИД РФ
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