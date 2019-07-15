В МИДе сообщили об обсуждении обмена арестованных украинских моряков

Россия и Украина обсуждают возможность обмена арестованных после инцидента в Керчи украинских моряков. Об этом заявил замглавы МИДа Григорий Карасин, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия «думает над этим».

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по итогам встречи с украинской коллегой говорила, что страны сверили списки задержанных и также ознакомились с перечнями лиц на обмен. По ее словам, на Украине удерживаются 50 россиян. «Будем проводить все возможные встречи для выработки механизмов их возвращения», — уточнила Москалькова.

Киев заявил, что тема освобождения арестованных моряков стала ключевой в первом телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как ранее пояснял российский лидер, он понимает, что украинские граждане просто исполняли приказ, однако они нарушили российское законодательство.