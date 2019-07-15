Москалькова назвала число удерживаемых на Украине россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в настоящее время на Украине сейчас удерживаются 50 россиян. По итогам встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой она рассказала, что стороны сверили списки задержанных, сообщает агентство ТАСС. Исходя из полученных данных получается, что 27 россиян на Украине находятся в местах лишения свободы, 23 под подпиской о невыезде.

«Будем проводить все возможные встречи для выработки механизмов их возвращения», — сказала Москалькова.

Омбудсмен уточнила, что одной из проблем является то, что у многих задержанных в России и на Украине есть двойное гражданство. С юридической точки зрения это усложняет передачу людей другой стране.

Как передает «РИА Новости», по слова Москальковой, Москва и Киев уже ознакомились со списками лиц на обмен. Всего в свой список Россия включила около 40 человек, Украина — 120.

Проблему удерживаемых лиц обсудили в своем первом телефонном разговоре Владимир Путин и Владимир Зеленский 11 июля. По словам украинского президента, он в первую очередь интересовался судьбой моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива.

На пресс-конференции на встрече G20 в японской Осаке российский президент сказал, что понимает, что украинские моряки просто исполняли приказ, однако они все же нарушили российское законодательство. Президент при этом отметил, что у Москвы также есть вопросы по задержанным на Украине.