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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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СБУ уточнила информацию о причастном к перевозке сбившего MH17 «Бука»

Задержанный по подозрению в транспортировке «Бука», из которого в 2014 году в небе над Донбассом был сбит малайзийский Boeing 777, — это не водитель тягача, перевозившего ракетно-зенитный комплекс. Об этом «Украинским новостям» заявила глава пресс-службы Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

По ее словам, задержанный просто «участвовал в транспортировке «Бука», он был осужден украинским судом в 2017 году.

О том, что был задержан именно водитель тягача, ранее объявил замглавы Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков. По его словам, это удалось сделать благодаря опубликованному в соцсетях видео, на котором была запечатлена перевозка «Бука» по Донецку.

Политика
Главный расследователь крушения MH17 заявил о появлении новых свидетелей

В начале июля на Украине был арестован экс-командир противовоздушной обороны (ПВО) Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Он командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым сбили лайнер.

Пассажирский Boeing «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, все они погибли. Причиной катастрофы, по результатам расследования, стало попадание ракеты «земля — воздух», запущенной из «Бука».

Фотогалерея 
Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея

19 июля Объединенная следственная группа (JIT) заявила, что среди подозреваемых в крушении лайнера — трое россиян и один украинец. Российский МИД назвал обвинения JIT голословными, а также заявил, что они дискредитируют страну «в глазах международной общественности».

Теги: СБУ, «Бук», задержание
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