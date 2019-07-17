СБУ уточнила информацию о причастном к перевозке сбившего MH17 «Бука»

Задержанный по подозрению в транспортировке «Бука», из которого в 2014 году в небе над Донбассом был сбит малайзийский Boeing 777, — это не водитель тягача, перевозившего ракетно-зенитный комплекс. Об этом «Украинским новостям» заявила глава пресс-службы Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

По ее словам, задержанный просто «участвовал в транспортировке «Бука», он был осужден украинским судом в 2017 году.

О том, что был задержан именно водитель тягача, ранее объявил замглавы Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков. По его словам, это удалось сделать благодаря опубликованному в соцсетях видео, на котором была запечатлена перевозка «Бука» по Донецку.

В начале июля на Украине был арестован экс-командир противовоздушной обороны (ПВО) Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Он командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым сбили лайнер.