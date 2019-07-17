СБУ заявила о задержании водителя перевозившего сбивший MH17 «Бук» тягача

Замглавы следственного управления СБУ Виталий Маяков сообщил, что задержать «лицо из числа боевиков» удалось с помощью видеозаписи перевозки ЗРК «Бук» по Донецку

Зенитно-ракетный комплекс «Бук» (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Службе безопасности Украины (СБУ) удалось задержать водителя тягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого в 2014 году был сбит лайнер авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом заявил на брифинге в Киеве заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передает агентство »Українськi Новини».

По словам Маякова, задержать водителя помогло опубликованное в соцсетях видео, запечатлевшее движущийся по Донецку тягач с «Буком», при этом на борту тягача был укреплен плакат с номером телефона.

«Благодаря этому видео и этому телефону мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ», — сказал Маяков.

Маяков уточнил, что задержанный уже отбывает наказание на территории Украины.

В начале июля стало известно, что сотрудники украинских спецслужб вывезли с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, бывшего в 2014 году начальником ПВО в городе Снежное, неподалеку от которого был сбит лайнер. Кроме того, 17 июля глава совместной следственной группы (JIT) Уилберт Паулиссен заявил, что в деле о крушении Boeing над Донбассом появились новые свидетели. «Это выглядит многообещающе», — отметил Паулиссен. Ни число новых свидетелей, ни их имена Паулиссен не раскрыл.