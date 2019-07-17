СБУ заявила о задержании водителя перевозившего сбивший MH17 «Бук» тягача

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,81 -0,23 EUR Бирж. 70,46 -0,21 Brent 65,16 -2,25% USD Нал. 63,30 62,49 EUR Нал. 71,00 70,15 USD ЦБ 62,95 +0,13 EUR ЦБ 70,56 -0,12 EUR/USD 1,1216 +0,0008 BTC/USD Бирж. 9 469,00 +78,00 IMOEX 2 720,50 -1,28% RTSI 1 364,57 -1,27% DJIA 27 335,63 -0,09% Nasdaq 8 222,80 -0,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,7%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+7,58%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-9,43%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,7%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+7,58%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-9,43%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 62,95 (+0,13) Quote, 13:13
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 70,56 (-0,12) Quote, 13:13
Госдума поддержала законопроект о повышении акцизов на вино Бизнес, 16:07 Реальные доходы россиян продолжили падение Экономика, 16:00 «Яндекс» и Сбербанк решили изменить формат «русского Amazon» Технологии и медиа, 15:55 При стрельбе в Ираке погибли турецкие дипломаты Политика, 15:54 Орешкин описал следующий шаг в развитии Росстата Общество, 15:53 Как ухаживать за качественной дорогой одеждой дома РБК и Philips, 15:47 Кремль выразил беспокойство после задержания женщины из-за препарата Общество, 15:42 СБУ заявила о задержании водителя перевозившего сбивший MH17 «Бук» тягача Общество, 15:41 ФСИН ответила на сообщения о нахождении Кокорина и Мамаева в ШИЗО Общество, 15:31 Рынок труда в сфере закупок: тенденции и специалисты Pro, 15:31 В колонии опровергли информацию об игре Кокорина и Мамаева в футбол Спорт, 15:21 Правильно ли вы питаетесь. Тест РБК и Philips, 15:18 Начальник аэропорта в Николаеве вступил в перепалку с Зеленским Политика, 15:09 Клиенты Bitpoint получат компенсацию: с биржи похитили свыше $32 млн Крипто, 15:03
Крушение Boeing в Донбассе ,  
0 
СБУ заявила о задержании водителя перевозившего сбивший MH17 «Бук» тягача
Замглавы следственного управления СБУ Виталий Маяков сообщил, что задержать «лицо из числа боевиков» удалось с помощью видеозаписи перевозки ЗРК «Бук» по Донецку
Зенитно-ракетный комплекс «Бук» (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Службе безопасности Украины (СБУ) удалось задержать водителя тягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого в 2014 году был сбит лайнер авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом заявил на брифинге в Киеве заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передает агентство »Українськi Новини».

По словам Маякова, задержать водителя помогло опубликованное в соцсетях видео, запечатлевшее движущийся по Донецку тягач с «Буком», при этом на борту тягача был укреплен плакат с номером телефона.

«Благодаря этому видео и этому телефону мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ», — сказал Маяков.

Маяков уточнил, что задержанный уже отбывает наказание на территории Украины.

В начале июля стало известно, что сотрудники украинских спецслужб вывезли с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, бывшего в 2014 году начальником ПВО в городе Снежное, неподалеку от которого был сбит лайнер. Кроме того, 17 июля глава совместной следственной группы (JIT) Уилберт Паулиссен заявил, что в деле о крушении Boeing над Донбассом появились новые свидетели. «Это выглядит многообещающе», — отметил Паулиссен. Ни число новых свидетелей, ни их имена Паулиссен не раскрыл.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, которые находились на борту самолета. В Киеве после катастрофы заявили, что самолет уничтожила ракета ЗРК «Бук», выпущенная с территории ДНР. Россия при этом настаивает, что вина за гибель экипажа и пассажиров самолета лежит на украинских военных. Сбившую Boeing ракету, указывало Минобороны, произвели в 1986 году и затем направили в войсковую часть на территории Тернопольской области Украинской ССР, после распада Советского Союза ракета не покидала украинскую территорию.

Фотогалерея 
Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея

Автор: Евгений Калюков
Теги: СБУ, Украина
Материалы по теме
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Общество
Совет ЕС потребовал от России признать ответственность за крушение MH17
Политика
Главный расследователь крушения MH17 заявил о появлении новых свидетелей
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter