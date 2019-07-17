Глава канцелярии оценил состояние Меркель для сохранения поста до выборов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя хорошо и останется на посту до парламентских выборов 2021 года, заявил Reuters руководитель ее канцелярии Хельге Браун.

«У нее хорошее здоровье», — сказал Браун.

В последнее время во время публичных мероприятий у Меркель были замечены признаки плохого самочувствия. Так, во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и премьер-министром Финляндии Антти Ринне она начинала дрожать.

Также канцлер дважды в нарушение протокола выслушивала национальные гимны стран сидя.