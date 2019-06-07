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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Минобороны Украины сообщило об обострении ситуации в Донбассе

Министерство обороны Украины заявило об обострении боевой обстановки в Донецкой и Луганской областях. Двое военных погибли, еще восемь человек пострадали, сообщается на сайте ведомства.

В ночь на 7 июня под обстрел попали опорные пункты подразделений Объединенных сил, расположенные вблизи населенного пункта Травневе, Зайцево, Гнутово, Новогригорьевка и Павлополь. Всего в Донецкой и Луганской области к 12:00 (совпадает с московским) насчитали девять обстрелов.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать жесткий ответ на атаки в Донбассе и напомнил, что Киев настаивает на прекращении огня.

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Ранее СК России завел еще пять уголовных дел в связи с обстрелами в самопровозглашенных ДНР и ЛНР с 30 мая по 1 июня. В результате пострадали шесть мирных жителей, включая ребенка. Украинские силовики подозреваются в применении запрещенных средств и методов ведения войны. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась 5 июня о подготовке нового перемирия в Донбассе и прекращении огня. Соглашение могут подписать на следующей встрече 19 июня.

Теги: Донбасс, обстрел, ДНР, ЛНР, Украина, Минобороны
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