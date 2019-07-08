Инициатива президента Украины связана со скорыми выборами и вряд ли будет реализована

Почему Зеленский предложил Путину новый формат переговоров о Донбассе Инициатива президента Украины связана со скорыми выборами и вряд ли будет реализована

Президент Украины предложил президенту России встретиться в Минске с коллегами из США, Великобритании, Франции и Германии. Европейцы и Путин вряд ли согласятся, предложение нужно для подкрепления миротворческого имиджа Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: AP)

В каких обстоятельствах прозвучало предложение Зеленского о переговорах

Адресованное Владимиру Путину предложение поговорить Владимир Зеленский выдвинул в своем видеообращении в Facebook, посвященном готовящемуся к запуску телемосту российского телеканала «Россия 1» и украинского телеканала NewsOne (по данным украинских СМИ, принадлежит политику и предпринимателю Виктору Медведчуку, куму российского президента).

Телемост Зеленский назвал «дешевым и опасным пиар-ходом» перед выборами, цель которого — разделить Украину на два лагеря. Зеленский также указал на опасность того, что противники телемоста начнут «громить и палить» телеканалы, а российское телевидение, по его словам, не упустит случая рассказать про «озверевших фашистов», притесняющих свободу слова.

После этого и прозвучало обращение к Путину. «Теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — сказал Зеленский.

О намерении провести 12 июля двухчасовой телемост из студий каналов «Россия 1» и NewsOne под названием «Надо поговорить» объявил российский телеведущий Дмитрий Киселев, формат проекта — неполитический диалог обычных граждан. Однако в понедельник после заявления Зеленского NewsOne заявил об отказе от проекта по соображениям безопасности. В тот же день Служба безопасности Украины призвала ввести санкции против NewsOne, а националистическая партия «Национальный корпус» заявила, что дает Зеленскому сутки на то, чтобы не допустить проведения телемоста.