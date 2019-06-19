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NVIDIA $205 (+34,11%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Контактная группа не смогла договориться о «хлебном» перемирии в Донбассе

Подгруппа по безопасности на переговорах в Минске не смогла согласовать перемирие и дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе. Об этом сообщается на сайте МИДа самопровозглашенной ДНР.

По словам полпреда республики Натальи Никоноровой, накануне заседания в ответ на предложенный ОБСЕ вариант контактная группа направила проект заявления, в котором говорилось о необходимости прекратить огонь в связи с грядущей уборкой урожая.

Но переговорщикам, по словам Никоноровой, не удалось утвердить пакет дополнительных мер для прекращения огня. Продолжение военных действий с украинской стороны, утверждается на сайте, в том числе обстрелы гражданских объектов, заставляют сомневаться в «реальности намерений новой власти встать на путь мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе».

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик отметил, что именно из-за нарушения режима прекращения огня не удалось развести силы в районе Старицы Луганской. До этого нарушений не было довольно долго, добавил Сайдик. Он также выразил надежду, что сторонам удастся согласовать очередное перемирие, но не смог назвать точную дату, когда это случится.

«Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом хлебном перемирии, они, к сожалению, сегодня еще не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления», — сказал Сайдик. Он добавил, что в перемирии нуждаются те, кто проживает в зоне конфликта, и особенно дети, которые «имеют право на каникулы без страха».

Теги: Донбасс, хлебное перемирие, Контактная группа
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