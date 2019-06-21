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Union Pacific $200 (+20,03%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,27%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Преследование Ивана Голунова ,  
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МВД выявило нарушения в оперативных мероприятиях по делу Голунова

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий по уголовному делу, по которому задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

В ведомстве отметили, что нарушения допустили сотрудники УВД по ЗАО столичного главка полиции. В связи с этим министерство решило направить уголовное дело против Голунова, которое ранее было прекращено, в прокуратуру Москвы. Там примут решение о его передаче в Следственный комитет.

Общество
Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу

Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. Полицейские сообщили, что нашли у него наркотики, а при обыске у него дома обнаружили еще несколько пакетиков с запрещенными веществами. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили и связывал уголовное преследование с профессиональной деятельностью.

8 июня его поместили под домашний арест. Спецкора «Медузы» поддержали журналисты, а также многие общественные и культурные деятели. 12 июня в Москве прошла несогласованная акция протеста в его поддержку, а 16 июня — согласованная с властями.

При этом 11 июня МВД объявило, что закрыло уголовное дело против журналиста и сняло все обвинения. Министерство также начало внутреннюю проверку. Ее результаты передали в СКР. Президент России Владимир Путин также уволил двух генералов МВД.

Теги: Иван Голунов, ГУ МВД
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