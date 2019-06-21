МВД выявило нарушения в оперативных мероприятиях по делу Голунова

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий по уголовному делу, по которому задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

В ведомстве отметили, что нарушения допустили сотрудники УВД по ЗАО столичного главка полиции. В связи с этим министерство решило направить уголовное дело против Голунова, которое ранее было прекращено, в прокуратуру Москвы. Там примут решение о его передаче в Следственный комитет.

Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. Полицейские сообщили, что нашли у него наркотики, а при обыске у него дома обнаружили еще несколько пакетиков с запрещенными веществами. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили и связывал уголовное преследование с профессиональной деятельностью.

8 июня его поместили под домашний арест. Спецкора «Медузы» поддержали журналисты, а также многие общественные и культурные деятели. 12 июня в Москве прошла несогласованная акция протеста в его поддержку, а 16 июня — согласованная с властями.