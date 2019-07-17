Суд арестовал двух фигурантов дела главы банковского отдела ФСБ Черкалина

Московский гарнизонный военный суд заочно арестовал бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, Они обвиняемые по делу о мошенничестве с участием сотрудников «банковского» отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Об этом сообщает «РИА Новости».

Столяренко вменяется мошенничество в особо крупном размере, а Бондаренко соучастие, ходатайство о их заочном аресте удовлетворено 10 июля. Они объявлены в международный розыск.

Речь идет о хищении в 2011 году 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина. По делу проходят пять человек — главу 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Черкалина, его предшественника в этой должности Дмитрия Фролова и оперативника Андрея Васильева, а также бывшие руководители «Еврофинанс Моснарбанка». По данным СКР, сотрудники ФСБ под угрозой уголовного преследования заставили Гляделкина передать им акции компании «Юрпромконсалтинг».

Столяренко и Бондаренко связаны с кипрским офшором «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprices Limited), которому, как ранее писал РБК, отошли активы, отобранные экс-сотрудниками ФСБ у Гляделкина.