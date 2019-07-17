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НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Суд арестовал двух фигурантов дела главы банковского отдела ФСБ Черкалина

Московский гарнизонный военный суд заочно арестовал бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, Они обвиняемые по делу о мошенничестве с участием сотрудников «банковского» отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Об этом сообщает «РИА Новости».

Столяренко вменяется мошенничество в особо крупном размере, а Бондаренко соучастие, ходатайство о их заочном аресте удовлетворено 10 июля. Они объявлены в международный розыск. 

Общество
«Дарт Вейдер» и три полковника: за что арестовали кураторов банков из ФСБ

Речь идет о хищении в 2011 году 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина. По делу проходят пять человек — главу 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Черкалина, его предшественника в этой должности Дмитрия Фролова и оперативника Андрея Васильева, а также бывшие руководители «Еврофинанс Моснарбанка». По данным СКР, сотрудники ФСБ под угрозой уголовного преследования заставили Гляделкина передать им акции компании «Юрпромконсалтинг».   

Столяренко и Бондаренко связаны с кипрским офшором «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprices Limited), которому, как ранее писал РБК, отошли активы, отобранные экс-сотрудниками ФСБ у Гляделкина.  

Полковника Черкалина, Фролова и Васильева арестовали в конце апреля. 19 мая было опубликовано видео обысков у Черкалина, в ходе которых силовики изъяли не менее десяти сумок с 12 млрд руб.   

Теги: ФСБ России, мошенничество
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