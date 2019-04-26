В деле экс-главы банковского отдела ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

Бизнесмен Сергей Гляделкин обвинил сотрудников ФСБ в присвоении его фирмы. «Отобранные» активы ушли в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз»

Дмитрий Фролов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В пятницу, 26 апреля, Басманный суд арестовал экс-главу банковского управления ФСБ Дмитрия Фролова. Как рассказал следователь в суде, Фролов, действуя в составе организованной группы, похитил 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина. Полковник ФСБ в 2011 году убедил Гляделкина передать долю в компании «Юрпромконсалтинг», утверждал в суде следователь СКР.

На момент преступления Фролов занимал должность заместителя начальника управления «К» ФСБ. Его предполагаемый сообщник, сотрудник центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев «ввел Гляделкина в заблуждение», убедив, что его могут привлечь к уголовной ответственности, уточнил следователь.

По версии следствия, за решение вопроса фигуранты дела потребовали от Гляделкина перевести часть уставного капитала инвесткомпании «Юрпромконсалтинг» в их собственность. «Позднее Васильев и другие распорядились имуществом Гляделкина по своему усмотрению», — подчеркнул следователь.

Адвокат Васильева заявил, что Гляделкин на тот момент был потерпевшим по делу, которое Васильев сопровождал. «По этому делу был осужден высокопоставленный сотрудник мэрии Москвы», — отметил адвокат. В 2012 году был осужден бывший вице-мэр Москвы Александр Рябинин, который обвинялся в вымогательстве $2 млн и нежилого помещения стоимостью 50 млн руб. у председателя совета директоров управляющей компании «Авеню менеджмент» Сергея Гляделкина. Из материалов дела следовало, что в 2007 году подконтрольное Гляделкину ЗАО «Мосстроймеханизация-1» выступило подрядчиком в инвестпроекте застройки двух микрорайонов в столичном районе Левобережный. В 2009 году Рябинин стал требовать у Гляделкина взятку в обмен на продолжение выплат по подряду. В итоге девелопер обратился в ФСБ, оперативники которой организовали операцию по задержанию вице-мэра.

По данным СПАРК, до августа 2010 года компания «Юрпромконсалтинг», владеющая десятком активов, включая пансионат «Березка» в Истринском районе Подмосковья, принадлежала петербургскому ООО «Советская звезда» (42%) и ООО «Экосток» (49%). Среди совладельцев последней числились Игорь Ткач и Игорь Ковпак. Они же были и бенефициарами в «Мосстроймеханизации-1», фигурировавшей в деле Рябинина, как подконтрольная Гляделкину. Во время ареста Фролова Ковпак также упоминался в качестве свидетеля.