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В деле экс-главы банковского отдела ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
Бизнесмен Сергей Гляделкин обвинил сотрудников ФСБ в присвоении его фирмы. «Отобранные» активы ушли в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз»
Дмитрий Фролов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В пятницу, 26 апреля, Басманный суд арестовал экс-главу банковского управления ФСБ Дмитрия Фролова. Как рассказал следователь в суде, Фролов, действуя в составе организованной группы, похитил 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина. Полковник ФСБ в 2011 году убедил Гляделкина передать долю в компании «Юрпромконсалтинг», утверждал в суде следователь СКР.

На момент преступления Фролов занимал должность заместителя начальника управления «К» ФСБ. Его предполагаемый сообщник, сотрудник центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев «ввел Гляделкина в заблуждение», убедив, что его могут привлечь к уголовной ответственности, уточнил следователь.

По версии следствия, за решение вопроса фигуранты дела потребовали от Гляделкина перевести часть уставного капитала инвесткомпании «Юрпромконсалтинг» в их собственность. «Позднее Васильев и другие распорядились имуществом Гляделкина по своему усмотрению», — подчеркнул следователь.

Адвокат Васильева заявил, что Гляделкин на тот момент был потерпевшим по делу, которое Васильев сопровождал. «По этому делу был осужден высокопоставленный сотрудник мэрии Москвы», — отметил адвокат. В 2012 году был осужден бывший вице-мэр Москвы Александр Рябинин, который обвинялся в вымогательстве $2 млн и нежилого помещения стоимостью 50 млн руб. у председателя совета директоров управляющей компании «Авеню менеджмент» Сергея Гляделкина. Из материалов дела следовало, что в 2007 году подконтрольное Гляделкину ЗАО «Мосстроймеханизация-1» выступило подрядчиком в инвестпроекте застройки двух микрорайонов в столичном районе Левобережный. В 2009 году Рябинин стал требовать у Гляделкина взятку в обмен на продолжение выплат по подряду. В итоге девелопер обратился в ФСБ, оперативники которой организовали операцию по задержанию вице-мэра.

По данным СПАРК, до августа 2010 года компания «Юрпромконсалтинг», владеющая десятком активов, включая пансионат «Березка» в Истринском районе Подмосковья, принадлежала петербургскому ООО «Советская звезда» (42%) и ООО «Экосток» (49%). Среди совладельцев последней числились Игорь Ткач и Игорь Ковпак. Они же были и бенефициарами в «Мосстроймеханизации-1», фигурировавшей в деле Рябинина, как подконтрольная Гляделкину. Во время ареста Фролова Ковпак также упоминался в качестве свидетеля.

Защитник Фролова, выступая в суде, настаивал, что в деле отсутствует событие и состав преступления, компании «Юрпромконсалтинг» и «Экосток» не имеют никакого отношения к его подзащитному. Фамилия Васильев, по словам адвоката, упоминается в деле два раза: в заявлении Гляделкина, где он просит оградить его от посягательств Фролова и Васильева, а также там, где говорится, что Васильев организовал две встречи между Фроловым и Гляделкиным.

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинг» перешла ООО «М-ХОЛДИНГ» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому оффшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед». К 2015 году этой компании уже напрямую принадлежали 100% акции «Юрпромконсалтинг». Однако в 2016 году «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз» был ликвидирован и единоличным бенефициаром «Юрпромконсалтинг» стал напрямую Мартынов. По данным СПАРК, у Мартынова нет ИНН, однако его полный тезка. также не имеющий ИНН, работал гендиректором компании «Сюлдюкарнефтегаз», входящей в холдинг «Истсиб». В этом холдинге в компании «Истсиб геологоразведка» на момент задержания работал Фролов, о чем он сам заявил в суде.

Авторы: Максим Солопов, Дмитрий Серков
Теги: ФСБ, Дарт Вейдер
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