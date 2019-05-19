Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб.

На кадрах видны не менее десяти сумок с наличными. Трое сотрудников управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ были задержаны в конце апреля

Дмитрий Фролов (Фото: Андрей Любимов / РБК )

Видеокадры результата обысков у полковников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильев, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах запечатлены более десяти сумки и пакеты, набитые деньгами. В конце видео видна раскрытая коробка с пачками 100-долларовых купюр.

Агентство «Росбалт», которое также опубликовало эти же видеокадры, сообщает, что все эти средства были изъяты у одного Черкалина. Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).