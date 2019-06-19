Меркель сообщила о своем состоянии после инцидента на встрече с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель чувствует себя хорошо и больше не испытывает недомогания. Об этом она заявила журналистам во время своей поездки в немецкий Гослар, сообщает Bild.

Она объяснила свое состояние на встрече с украинским президентом Украины Владимиром Зеленским обезвоживанием организма. По словам канцлера, ей стало лучше после того, как она выпила три стакана воды. «После этого мне стало очень хорошо», — заверила она.

Меркель встретилась с Зеленским днем ранее, 18 июня. Во время исполнения оркестром национального гимна она начала сильно дрожать. Окружающие обратили на это внимание, однако никто не подошел к канцлеру. После этого лидеры отправились на переговоры, которые завершились спустя полтора часа. Зеленский заверял, что Меркель «была в безопасности», когда он стоял рядом с ней во время исполнения гимна.