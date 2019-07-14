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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках Иркутской области

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды города Иркутска прогнозирует повышение уровня воды в местных реках на 15-45 см 14 июля. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

В ближайшие сутки уровни колебания воды ожидаются в пределах 10-40 см, что ниже критических отметок. По прогнозу синоптиков, 14 и 15 июля в западных, центральных, южных районах местами ожидаются сильные дожди, а в селеопасных районах районах — очень сильные дожди, грозы, усиление северо-западного ветра, при грозах возможны порывы до 11-16 м/с.

В ведомстве попросили туристов отказаться от поездок в селеопасные районы, а также по возможности избегать поездок на дальние расстояния в связи с возможным ухудшением видимости на дорогах. Кроме того, во время грозы и сильного ветра возможно отключение электроэнергии, предупредили в МЧС.

Общество
В Иркутской области вслед за паводком ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после проливных дождей, а также из-за подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. В зоне затопления оказались 10,9 тыс. жилых домов и более 11 тыс. приусадебных участков в 110 населенных пунктах. По последним данным МЧС, в результате затопления погибли 25 человек, пострадали более 4 тыс. человек. Еще девять человек 9 июлячислились пропавшими без вести. 

Для ликвидации последствий наводнения была создана правительственная комиссия. Ее возглавил вице-премьер Виталий Мутко. 

По предварительным данным, озвученным губернатором региона Сергеем Левченко, для полной ликвидации последствий наводнений понадобится более 31 млрд руб. Согласно оценке властей Иркутской области, ущерб от паводка составил 29 млрд руб. Из-за стихии в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Теги: Иркутская область, ГУ МЧС России, подтопление
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