Путин поручил Мутко контролировать ликвидацию наводнения под Иркутском

В правительстве будет создана комиссия по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Соответствующее поручение на совещании в Братске дал президент России Владимир Путин. Этот орган, согласно инициативе главы государства, возглавит вице-премьер Виталий Мутко (в кабмине он курирует вопросы строительства и регионального развития). «Я ему [Мутко] об этом сейчас скажу», — добавил Путин на совещании (цитата по ТАСС).

Необходимость создания такого вспомогательного органа президент объяснил масштабом стихийного бедствия. Комиссия, по поручению Путина, займется «координацией работ местных, региональных и федеральных органов власти для своевременного восстановления транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, а также жилых помещений» в Иркутской области.

«Прошу относиться к решению всех стоящих задач не формально, а просто работать на совесть», — добавил глава государства. Помощь пострадавшим от наводнения местным жителям, по его словам, должна быть оказана «без лишних формальностей, должным образом».

Речь идет о поручениях, которые Путин озвучил, открывая совещание в Братске. Среди них — «безотлагательное» начало выплат пострадавшим от паводка (к этому вопросу, по словам президента, уже присоединились Минфин и ЦБ), а также «немедленное» восстановление жилья и инфраструктуры в Иркутской области. «Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода», — сказал на совещании глава государства.