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Путин поручил Мутко контролировать ликвидацию наводнения под Иркутском

В правительстве будет создана комиссия по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Соответствующее поручение на совещании в Братске дал президент России Владимир Путин. Этот орган, согласно инициативе главы государства, возглавит вице-премьер Виталий Мутко (в кабмине он курирует вопросы строительства и регионального развития). «Я ему [Мутко] об этом сейчас скажу», — добавил Путин на совещании (цитата по ТАСС).

Необходимость создания такого вспомогательного органа президент объяснил масштабом стихийного бедствия. Комиссия, по поручению Путина, займется «координацией работ местных, региональных и федеральных органов власти для своевременного восстановления транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, а также жилых помещений» в Иркутской области.

«Прошу относиться к решению всех стоящих задач не формально, а просто работать на совесть», — добавил глава государства. Помощь пострадавшим от наводнения местным жителям, по его словам, должна быть оказана «без лишних формальностей, должным образом».

Общество
Путин поручил начать выплаты пострадавшим под Иркутском «уже сегодня»

Речь идет о поручениях, которые Путин озвучил, открывая совещание в Братске. Среди них — «безотлагательное» начало выплат пострадавшим от паводка (к этому вопросу, по словам президента, уже присоединились Минфин и ЦБ), а также «немедленное» восстановление жилья и инфраструктуры в Иркутской области. «Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода», — сказал на совещании глава государства.

Кроме того, ФАС Путин призвал подключиться к «жесткому контролю» ситуации с ценами на продукты первой необходимости в затопленных районах. «Если потребуется», заметил президент, к этому вопросу могут также присоединиться сотрудники МВД. «[Нужно] не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам наживаться на беде людей», — отметил Путин.

Общество
МЧС предупредило об угрозе подтопления еще двух сел в Иркутской области

Паводок в нескольких районах Иркутской области начался в конце июня. Из-за обильных дождей вода поднялась в нескольких близлежащих реках и затопила Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский и Чунский районы области. В частности, подтопленными оказались более 3,7 тыс. домов, в которых проживают более 9 тыс. человек. 27 июня из-за наводнения в Иркуской области ввели режим чрезвычайной ситуации. В результате наводнения, по последним данным, погибли пять человек, еще 353 — пострадали. Всего из подтопленных районов, по информации спасателей, был эвакуирован 1161 местный житель.

Теги: Владимир Путин, Виталий Мутко
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