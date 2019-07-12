В Иркутской области вслед за паводком ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Иркутской области вслед за паводком ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На всей территории Иркутской области с 11 июля введен режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщается на сайте правительства региона.

В соответствии с указом губернатора, на время действия режима жителям будет запрещено посещать леса, в том числе на автомобилях. Мера не распространяется на транспортные средства, предназначенные для предупреждения и ликвидации пожара.

По данным властей, 11 июля в регионе ликвидировали 15 пожаров на площади 4,7 тыс. га. К утру 12 июля действовало 25 природных пожаров общей площадью 13 тыс. га.

На сайте областного управления МЧС говорится, что в ближайшие сутки на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные условия. 13 июля ожидаются ливневые дожди, и грозы.

Иркутская область также пострадала от паводка, который продолжается с конца июня из-за сильных дождей. По данным МЧС, жертвами стихии стали 25 человек, более 10 тыс. жилых домов оказались подтоплены. Сегодняшний день объявлен в регионе днем траура.