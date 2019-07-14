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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Болтон осудил задержание в Каракасе двух соратников оппозиционера Гуаидо

Власти США осуждают задержание в Каракасе двух приближенных лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо. Об этом сообщил в своем Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«США осуждают произвольное задержание режимом [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро двух членов команды временного президента Хуана Гуаидо. Диктатура продолжает использовать запугивание для подавления инакомыслия. Мир не может позволить, чтобы эти нарушения прав человека продолжались», — говорится в сообщении.

По словам Болтона, Мадуро должен уйти в отставку.

О похищении двух членов команды лидер венесуэльской оппозиции сообщил накануне в своем Twitter-аккаунте. По словам Гуаидо, Эрика Санчеса и Джейсона Париси, которые были в Каракасе, задержали в тот момент, когда оппозиционер находился в штате Трухильо.

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9 июля состоялись трехдневные переговоры между представителями оппозиции и венесуэльскими властями. Их провели на островном государстве Барбадос. Посредником в переговорах выступил МИД Норвегии. Впоследствии Мадуро заявил о намерении продолжать вести диалог с представителями оппозиции.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась 23 января, после того как Хуан Гуаидо объявил себя президентом в знак несогласия с инаугурацией Николаса Мадуро. Оппозиционер пообещал провести в стране досрочные выборы. В свою очередь Мадуро заявил, что Гуаидо является неконституционным президентом, и призвал венесуэльцев к «максимальной мобилизации».

Следом сразу несколько западных стран, включая США, признали Гуаидо временным главой Венесуэлы. Поддержку действующему президенту Венесуэлы выразили Россия, Турция, Куба, Боливия и Китай. Позднее Мадуро объявил о закрытии посольства и всех консульств Венесуэлы в США и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

Теги: Венесуэла, Хуан Гуаидо, задержание, Джон Болтон
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