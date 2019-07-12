Мадуро сообщил о договоренности с оппозицией продолжать диалог

Власти Венесуэлы по итогам трехдневных переговоров договорились о постоянном диалоге, заявил президент страны Николас Мадуро в своем Twitter.

«Я ценю поддержку правительства Норвегии и выражаю абсолютную веру в то, что очень скоро мы достигнем великого соглашения о мире и сосуществовании», — добавил он.

Ранее о том, что стороны договорились поддерживать диалог для вывода страны из кризиса, сообщил МИД Норвегии, выступавший посредником на переговорах.

Переговоры между представителями власти и оппозиции Венесуэлы начались 8 июля на Барбадосе. Мадуро отмечал, что обсуждение касалось шести пунктов, «в которых рассматриваются все проблемы» страны, но не раскрыл подробности. В свою очередь лидер оппозиции Хуан Гуаидо, который в январе провозгласил себя временным президентом республики, называл целью «окончательное урегулирование кризиса» в Венесуэле.