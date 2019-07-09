Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией

Стороны встречаются на острове Барбадос. Посредником в этом диалоге выступает Норвегия. Гуиадо прежде заявлял, что целью этих переговоров является попытка положить конец «узурпации» в Венесуэле и назначить новые выборы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте переговоров с венесуэльской оппозицией, в том числе с ее лидером, главой местной нацассамблеи Хуаном Гуайдо (в январе он провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента республики вместо Мадуро). Об этом политик заявил, выступая на пресс-конференции, видеозапись которой транслировалась в его официальном Twitter.

Стороны для встречи прибыли на Барбадос, передавал телеканал NTN24. Накануне там, рассказал глава государства, стоялась первая сессия переговоров. Сам Мадуро в ней не участвовал, однако получил от главы делегации венесуэльского правительства «весьма благоприятный» отчет об этом диалоге. Встреча продлилась около пяти часов.

Ее подробности венесуэльский лидер раскрывать не стал, заметив только, что теперь «очень оптимистично настроен» относительно возможных результатов переговоров. «Шаг за шагом» этот диалог, по мнению главы боливарианской республики, открывает для Венесуэлы «путь мира, ненасилия и конструктивного диалога».

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