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Новое правительство Греции решило признать Гуаидо президентом Венесуэлы

Новое правительство Греции объявило, что намерено признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом страны. Соответствующее сообщение размещено на сайте МИД Греции.

«Правительство Греческой Республики в соответствии с единой позицией ЕС, выраженной от имени 28 стран-членов в заявлении вице-президента Европейской комиссии [Федерики] Могерини, приняло решение признать главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо в качестве временного президента», — говорится в сообщении.

В Венесуэле с января 2019 года продолжается политический кризис. Вскоре после приведения к присяге президента страны Николаса Мадуро венесуэльская оппозиция организовала массовые протесты в стране. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо, во время протестов обвинил Мадуро в нечестных выборах и провозгласил себя временным главой государства.

Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали в качестве легитимного президента Николаса Мадуро. Временным президентом Венесуэлы признали порядка 50 стран, уточняет Associated Press

Выборы в Греческий парламент прошли 7 июля. Победу на них одержала оппозиционная правоцентристская партия «Новая демократия», которую возглавляет бывший банкир Кирьякос Мицотакис. За кандидатов от нее проголосовали около 40% избирателей. Партия СИРИЗА (Коалиция радикальных левых), которая сформировала предыдущее левое правительство во главе с Алексисом Ципрасом, смогла заручиться поддержкой 31% граждан.

Теги: Венесуэла, Греция
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