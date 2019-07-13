Гуаидо сообщил о похищении в Каракасе двух его соратников

Гуаидо сообщил о похищении в Каракасе двух его соратников

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо сообщил в своем Twitter-аккаунте, что сторонники действующего президента Николаса Мадуро в Каракасе похитили двух членов его команды.

«Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Париси, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока я нахожусь в штате Трухильо», — говорится в сообщении Гуаидо.

Ранее власти Венесуэлы и представители оппозиции провели трехдневные переговоры на островном государстве Барбадос. Посредником в переговорах выступил МИД Норвегии. По итогам переговоров Мадуро подтвердил намерение продолжать вести диалог с оппозицией.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась в середине января текущего года, после того как лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом. Его признали новым легитимным главой страны ряд западных стран, в том числе США. В поддержку Николаса Мадуро выступили Россия, Турция, Куба и Китай.

В середине марта Гуаидо объявил об операции по свержению Мадуро, после чего в нескольких городах страны прошли акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками. Позднее лидер оппозиции признал, что попытка свержения власти не удалась.