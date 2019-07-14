МЧС сообщило о сокращении числа подтопленных домов под Иркутском вдвое

МЧС сообщило о сокращении числа подтопленных домов под Иркутском вдвое

Число жилых домов, подтопленных в результате наводнения в Иркутской области, за сутки сократилось вдвое, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону.

По данным ведомства, из населенных пунктов подтопленным остается город Тулун, 67 домов с населением 168 человек.

По состоянию на 13 июля, как сообщало министерство, подтопленными оставались 138 домов.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за сильных осадков. По последним данным МЧС, в результате стихии погибли 25 человек, без вести пропавшими числятся еще девять. Подтоплены оказались свыше 10 тыс. жилых домов в 110 населенных пунктах.

По предварительной оценке местных властей, ущерб от паводка составил 29 млрд руб. Иркутский губернатор Сергей Левченко заявил, что для полной ликвидации последствий стихии потребуется более 31 млрд руб. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить пострадавшим компенсации.



