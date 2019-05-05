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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции считает, что в этом есть и его просчеты. Очередная попытка сместить Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы была предпринята в минувший вторник
Хуан Гуаидо (Фото: Ueslei Marcelino / Reuters)

Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью газете The Washington Post признал, что попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу. По его словам, причиной тому послужила недостаточная поддержка со стороны венесуэльских военных.

Венесуэльский оппозиционер отметил, что он рассчитывал на сложение президентских полномочий Мадуро, после чего военные массово перешли бы на сторону оппозиции. Однако этого не произошло, в связи с чем политик признал, что он и его сторонники просчитались в этом вопросе.

«Возможно, причина в том, что нам до сих пор нужно больше солдат для поддержки для того, чтобы защитить конституцию», — сказал Гуаидо.

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При этом он дал понять, что согласился бы на иностранную интервенцию в Венесуэлу со стороны США, если такое предложение поступило бы.

«Спасибо за такой вариант, мы оценим это предложение и, возможно, рассмотрим его в парламенте, чтобы разрешить этот кризис. Если это будет необходимо, возможно, мы одобрим его», — сказал оппозиционер, отвечая на вопрос о том, что бы он ответил помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону в ответ на предложение о военном вмешательстве со стороны Вашингтона. 

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30 апреля в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы вспыхнули новые массовые протесты против действующего президента страны после объявления Гуаидо о начале финальной стадии операции «Свобода», направленной на удаление Мадуро от власти и «прекращение узурпации» в стране. В результате стычек на демонстрации пострадали десятки человек. Власти Венесуэлы расценили происходящее в стране как очередную попытку провести в стране госпереворот. США в этот день призвали сторонников Мадуро воспользоваться последним шансом и перейти на сторону оппозиции. Однако усилия венесуэльской оппозиции и Вашингтона результатов не принесли. Высшее военное руководство Венесуэлы осталось верным президенту. В обращении к нации Мадуро объявил о победе над попыкой госупереворота в стране.  

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Политическая обстановка в Венесуэле обострилась 23 января, после того как Хуан Гуаидо объявил себя президентом в знак несогласия с инаугурацией Николаса Мадуро, пообещав провести в стране досрочные выборы. Мадуро заявил, что Гуаидо является неконституционным президентом, и призвал венесуэльцев к «максимальной мобилизации».

Следом сразу несколько западных стран, включая США, признали Гуаидо временным главой Венесуэлы. Поддержку Мадуро выразили Россия, Турция, Куба, Боливия и Китай. Позднее Мадуро объявил о закрытии посольства и всех консульств Венесуэлы в США и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

Авторы: Ксения Аскерова, Мария Бондаренко
Теги: Венесуэла, Хуан Гуаидо, Николас Мадуро, интервенция
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