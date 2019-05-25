Оппозиция Венесуэлы заявила о захвате контроля над посольством в США

Представитель оппозиции Венесуэлы в США Карлос Веккьо в своем Twitter сообщил о том, что посольство страны в Вашингтоне захвачено сторонниками самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо.
«Наше посольство свободно. Конец диктатуры близок», — написал он.
На фото и видео, которые он опубликовал в своем аккаунте видно, как Веккьо вместе с соратниками вывешивает из окна посольства баннер с надписью «Слава свободной Венесуэлы» и флаг страны.
Как пишет La Patilla, после освобождения посольства Веккьо заявил, что он и его сторонники проведут оценку ущерба, который был нанесен зданию активистами, поддерживающими Николаса Мадуро. Последние полтора месяца, с середины апреля, именно они контролировали здание.