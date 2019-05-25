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Amazon $2 200 (+20,68%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Политика ,  
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Оппозиция Венесуэлы заявила о захвате контроля над посольством в США
Посольство Венесуэлы в США с середины апреля удерживали активисты, поддерживающие Николаса Мадуро. 24 мая сторонникам оппозиции удалось вытеснить их из здания
Фото: Carlos Vecchio / Twitter

Представитель оппозиции Венесуэлы в США Карлос Веккьо в своем Twitter сообщил о том, что посольство страны в Вашингтоне захвачено сторонниками самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо.

«Наше посольство свободно. Конец диктатуры близок», — написал он.

На фото и видео, которые он опубликовал в своем аккаунте видно, как Веккьо вместе с соратниками вывешивает из окна посольства баннер с надписью «Слава свободной Венесуэлы» и флаг страны.

Как пишет La Patilla, после освобождения посольства Веккьо заявил, что он и его сторонники проведут оценку ущерба, который был нанесен зданию активистами, поддерживающими Николаса Мадуро. Последние полтора месяца, с середины апреля, именно они контролировали здание.

На стороне Мадуро в Вашингтоне выступали активисты правозащитной организации Global Exchange и антивоенного движения Code Pink. Все это время снаружи посольства дежурили сторонники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, ранее объявившего себя временным президентом. Они добивались, чтобы поддерживающие Мадуро покинули здание. 9 мая представители активистов сообщили, что в здании посольства отключено электричество, 12 мая им отключили воду. Одна из лидеров активистов Медея Бенджамин заявила, что американские власти пытаются «выкурить» их из посольства. 14 мая вывести сторонников Мадуро из посольства попыталась полиция. 

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Венесуэла, Хуан Гуаидо
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