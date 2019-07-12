Суд арестовал подозреваемого по делу о взятке замглавы Пенсионного фонда

Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября директора департамента ООО «Техносерв менеджмент» Алексея Копейкина, подозреваемого в даче взятки в размере 4,4 млн руб. заместителю главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Его арестовали до 9 сентября.

Директора департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв Менеджмент» Копейкина подозревают в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее замглавы ПФР Иванов признал вину и раскаялся в содеянном. Прокурор просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд, поддержав ходатайство СК, заключил его в СИЗО до 9 сентября.