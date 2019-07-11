Глава ПФР подтвердил задержание своего зама за взятку

Алексей Иванов работает в Пенсионном фонде с 2016 года. Он отвечает за информационные технологии, телекоммуникации и информационная безопасность

Антон Дроздов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил «РИА Новости» задержание своего заместителя Алексея Иванова по подозрению в даче взятки.

Ранее «Коммерсант» сообщил со ссылкой на источники близкие к соцблоку правительства, к ПФР и к контрагенту фонда, что Иванов задержан 10 июля по подозрению в получении взятки. Данные подтвердили изданию в правоохранительных органах.

Источник «Ведомостей», знающий это от собеседника, знакомого с материалами дела сообщил, что также задержан сотрудник IT-компании «Техносерв», его подозревают в даче взятки. Дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования.

Источник РБК в ФСБ сообщил, что служба участвовала в разработке задержания Иванова. Он доставлен на допрос в Следственный комитет по делу о взятке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.