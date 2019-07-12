Суд назвал имя подозреваемого по делу о взятке замглавы Пенсионного фонда

Суд назвал имя подозреваемого по делу о взятке замглавы Пенсионного фонда

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, задержанного по подозрению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. В заявлении суда указано имя человека, непосредственно передавшего ему деньги, — директора департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексея Копейкина.

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября 2019 года», — говорится в заявлении суда.

Следствие также просит арестовать Копейкина, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). По данной статье ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание своего заместителя Алексея Иванова. «Они [следственные органы] его задержали [по подозрению в получении взятки]. По всей ситуации оказываем содействие», — заявил он. Зампреда ПФР задержали на 48 часов до решения суда, уточнял РБК источник, знакомый с ходом расследования.