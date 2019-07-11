«Техносерв» подтвердил следственные действия в офисах компании

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в офисах ИТ-компании «Техносерв». Об этом РБК сообщили в компании.

«Проведение следственных действий в офисах «Техносерва» связано с деятельностью команды Алексея Ананьева. Предыдущий менеджмент был отстранен от управления компанией в декабре прошлого года», — говорится в поступившем в РБК заявлении.

Об обысках в «Техносерве» ранее писали «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным газеты, в офисе компании производилась выемка документов, один из сотрудников компании — Алексей Копейкин — задержан. Собеседник уточнил, что разбирательство против Копейкина связано с контрактами «Техносерва» с Пенсионным фондом России 2017–2018 годов.

Новости о следственных действиях в ИТ-компании появились вместе с сообщениями о задержании заместителя главы ПФР Алексея Иванова по подозрению в даче взятки. Источники «Ведомостей» не смогли ответить на вопрос, связаны ли дела Иванова и Копейкина.