Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке

Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке

Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По делу также проходит директор департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин. Обвинения Копейкину предъявлены по статье о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

На аресте замглавы ПФР настаивало следствие. Иванов был задержан накануне, 11 июля. В этот же день силовики начали следственные действия в компании «Техносерв». В «Техносерве» связали уголовные дела с работой предыдущего менеджмента компании, пообещав сотрудничать со следствием.

Глава пенсионного фонда Антон Дроздов в свою очередь вступился за арестованного подчиненного и написал ему положительную характеристику. Документ зачитал адвокат Иванова на заседании суда.