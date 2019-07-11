Общественник заявил о признании вины задержанным замглавы ПФР

В пресс-службе Пенсионного фонда сказали, что у них такой информации нет. Следствие ничего не сообщило о задержании Алексея Иванова или о том, в чем его подозревают

Алексей Иванов (Фото: pfrf.ru)

Алексей Иванов, который был задержан по подозрению в получении взятки, подал в отставку с должности замруководителя Пенсионного фонда России, сообщил РБК секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, сейчас Иванов содержится в изоляторе на северо-востоке Москвы.

«Он признает вину, раскаивается и уже подал заявление об отставке с поста заместителя главы ПФР», — сказал Мельников. Он добавил, что Иванов на условия содержания не жалуется и «надеется, что 12 июля суд ему изберет меру пресечения под стражей».

«У нас нет такой информации», — ответили РБК в пресс-службе ПФР на вопрос, действительно ли Иванов подал заявление об отставке с поста заместителя председателя фонда.

О следственных действиях в отношении Иванова стало известно утром в четверг. В Пенсионном фонде позднее подтвердили, что Иванов был задержан.