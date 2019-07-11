Зеленский назначил стипендии арестованным в России украинцам

Украинский президент Владимир Зеленский назначил государственные стипендии 11 украинцам, осужденным в России. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Стипендии имени украинского правозащитника Левка Лукьяненко на срок задержания и одного года после освобождения назначены:

Алексею Бессарабову и Владимиру Дудке (приговорены к 14 годам колонии строгого режима за подготовку диверсий в Крыму);

Валентину Выговскому (приговорен к 11 годам за шпионаж);

Павлу Грибу (приговорен к шести годам за содействие терроризму);

Николаю Карпюку и Станиславу Клыху (приговорены к 22,5 и 20 годам по обвинению в убийстве российских военнослужащих во время первой чеченской кампании и бандитизме);

Александру Кольченко (приговорен к десяти годам за участие в террористическом сообществе и совершение теракта);

Евгению Панову (приговорен к восьми годам за подготовку диверсий в Крыму);

Алексею Сизоновичу (приговорен к 12 годам за подготовку терактов в Ростовской области);

Геннадию Афанасьеву (приговорен к семи годам по обвинению в организации терактов в Крыму, а потом помилован Владимиром Путиным);

Юрию Яценко (был обвинен в незаконном пересечении границы).

В декабре 2018 года предыдущий президент Украины также назначил стипендии имени Левка Лукьяненко задержанным в России украинцам. Отмечалось, что правительство будет ежемесячно выплачивать задержанным украинцам стипендию, на которую могли претендовать граждане, задержанные «в связи с общественной или политической деятельностью», а также освобожденные из числа таких лиц.