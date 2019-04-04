Суд в Крыму дал по 14 лет обвиняемым в подготовке диверсий по заказу СБУ

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,35 +0,11 EUR Бирж. 73,44 +0,15 Brent 69,19 +0,07% USD Нал. 65,70 64,88 EUR Нал. 73,88 72,94 USD ЦБ 65,16 -0,31 EUR ЦБ 73,17 -0,14 EUR/USD 1,1234 0,0000 BTC/USD Бирж. 5 070,80 +90,80 IMOEX 2 529,48 -0,11% RTSI 1 219,25 -0,42% DJIA 26 218,13 +0,15% Nasdaq 7 895,55 +0,60%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 65,16 (-0,31) Quote, 03 апр, 13:31
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 73,17 (-0,14) Quote, 03 апр, 13:31
Московские школы объяснили иски к «Московскому школьнику» Общество, 10:57 Зинедин Зидан назвал причину первого поражения после возвращения в «Реал» Спорт, 10:52 Крабовый гамбит: что изменит законопроект об аукционах в рыбной отрасли Партнерский материал, 10:52 Роботы на море: как изменилась отрасль судоходства за десять лет Pro, 10:45 Суд в Крыму дал по 14 лет обвиняемым в подготовке диверсий по заказу СБУ Политика, 10:40 Выходи на поле: где поиграть в футбол с друзьями на выходных РБК и Футболер, 10:36 Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России Общество, 10:27 Жена Норкина сообщила о наблюдении врачей за супругом Общество, 10:25 МИД назвал политически окрашенным доклад ОБСЕ по выборам на Украине Политика, 10:23 Bitcoin Cash вырос на 200% за два месяца: криптовалюта обогнала Litecoin Крипто, 10:22 В НАТО разработали три сценария будущего военного блока Политика, 10:16 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 10:00 Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA Спорт, 09:53 Жители Москвы увидят весенний звездопад Общество, 09:49
Политика ,  
0 
Суд в Крыму дал по 14 лет обвиняемым в подготовке диверсий по заказу СБУ
Владимира Дудку и Алексея Бессарабова обвинение считает агентами СБУ, которые готовили диверсии в Крыму. Подсудимые вину не признали и назвали свое дело сфабрикованным
Владимир Дудка и Алексей Бессарабов (слева) (Фото: Krymr.org / RFE / RL)

Севастопольский городской суд вынес приговоры двум местным жителям Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которых считают агентами украинских спецслужб и обвиняют в подготовке диверсий в Крыму. Оба приговорены к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

«Судебная коллегия постановила признать Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудку Владимира Михайловича виновными и назначить каждому из них окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в коллегии строгого режима», — говорится в решении судей, которое цитирует агентство.

Помимо этого осужденным назначили штрафы: Дудка должен будет заплатить 350 тыс. руб., Бессарабов — 300 тыс. руб.

Своей вины подсудимые не признают и считают свое дело сфабрикованным.​

Политика
Москалькова — РБК: «Голодовка — не единственный способ отстаивания прав»

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: Крым, Севастополь, диверсия, Приговор, колония строгого режима
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter