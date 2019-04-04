Суд в Крыму дал по 14 лет обвиняемым в подготовке диверсий по заказу СБУ

Севастопольский городской суд вынес приговоры двум местным жителям Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которых считают агентами украинских спецслужб и обвиняют в подготовке диверсий в Крыму. Оба приговорены к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.
«Судебная коллегия постановила признать Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудку Владимира Михайловича виновными и назначить каждому из них окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в коллегии строгого режима», — говорится в решении судей, которое цитирует агентство.
Помимо этого осужденным назначили штрафы: Дудка должен будет заплатить 350 тыс. руб., Бессарабов — 300 тыс. руб.
Своей вины подсудимые не признают и считают свое дело сфабрикованным.