Суд в Крыму дал по 14 лет обвиняемым в подготовке диверсий по заказу СБУ

Суд в Крыму дал по 14 лет обвиняемым в подготовке диверсий по заказу СБУ

Владимира Дудку и Алексея Бессарабова обвинение считает агентами СБУ, которые готовили диверсии в Крыму. Подсудимые вину не признали и назвали свое дело сфабрикованным

Владимир Дудка и Алексей Бессарабов (слева) (Фото: Krymr.org / RFE / RL)

Севастопольский городской суд вынес приговоры двум местным жителям Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которых считают агентами украинских спецслужб и обвиняют в подготовке диверсий в Крыму. Оба приговорены к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

«Судебная коллегия постановила признать Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудку Владимира Михайловича виновными и назначить каждому из них окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в коллегии строгого режима», — говорится в решении судей, которое цитирует агентство.

Помимо этого осужденным назначили штрафы: Дудка должен будет заплатить 350 тыс. руб., Бессарабов — 300 тыс. руб.

Своей вины подсудимые не признают и считают свое дело сфабрикованным.​