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Верховный суд Крыма приговорил украинского диверсанта к 8 годам колонии
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Верховный суд Крыма приговорил украинского диверсанта к 8 годам колонии
Общество, 12:04
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Верховный суд Крыма приговорил украинского диверсанта к 8 годам колонии

Верховный суд Крыма приговорил ​сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима за подготовку диверсий на полуострове, сообщает «РИА Новости». Панов свою вину не признал. Его адвокат Ольга Динзе заявила, что приговор будет обжалован.

Как отмечает «Интерфакс», суд зачел в восьмилетний срок около двух лет, которые Панов провел под стражей.

ФСБ задержала Евгения Панова в 2016 году в Севастополе. По данным ФСБ, он готовил диверсии в Крыму. Были изъяты взрывные устройства, оружие, боеприпасы и средства специальной связи. Тогда же РБК в управлении коммуникаций и прессы Минобороны Украины заявили, что в Крыму «никаких украинских диверсионных и разведывательных групп не было и нет».

После этого Ленинский районный суд Севастополя арестовал уже троих подозреваемых в подготовке диверсий в Крыму. В декабре 2016 года Панов пожаловался в Следственный комитет на пытки. В начале июля 2018 года Панов попал в список украинцев, которых Киев хочет обменять на российских граждан, заключенных на Украине.

Теги: Крым , «крымские диверсанты»
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