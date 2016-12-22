Порошенко подписал указ о стипендии задержанным в России украинцам

Согласно сообщению, киевское правительство будет ежемесячно выплачивать задержанным украинцам стипендию в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года. По состоянию на 1 января 2018 прожиточный минимум на Украине составлял 1700 гривен (почти $61). Таким образом размер стипендии составит порядка $183 (12,1 тыс. руб).
На данную стипендию могут претендовать украинцы, которых задержали на российской территории «в связи с общественной или политической деятельностью», а также освобожденные из числа таких лиц.
Стипендии будет присвоено имя Левко Лукьяненко — украинского правозащитника, скончавшегося в июле 2018 года. В советские годы он был создателем «Украинского рабоче-крестьянского союза», выступавшего за отделение Украины от СССР, в 1990 году он создал Украинскую республиканскую партию. В годы независимости он выступал против русского языка на территории Украины и назначения русских на высшие государственные посты.
Как уточняется в положениях документа, государственная стипендия будет выплачиваться независимо от размера получаемой стипендиатом зарплаты, пенсии и других социальных выплат.
При этом стипендиата могут лишить выплат, если будет подтверждено, что его действия были направлены против интересов Украины.
Проект указа разрабатывало Министерство по вопросам оккупированных территорий и переселенцев Украины совместно с общественными организациями.