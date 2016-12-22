ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,26 66,38 EUR Нал. 76,62 75,47 USD Бирж. 66,40 -0,47 EUR Бирж. 75,74 -0,36 USD ЦБ. 66,92 +0,19 EUR ЦБ. 76,08 +0,47 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3526,80 +75,00 IMOEX 2431,29 +0,79% RTSI 1157,94 +2,10% Brent 63,23 +6,25% DJIA 24388,95 -2,24% Nasdaq 6969,25 -3,05%
Порошенко подписал указ о стипендии задержанным в России украинцам
Лента новостей
Овечкин возглавил список лучших снайперов НХЛ 11:54, Спорт Без хамства и поплевывания: как «Единая Россия» решила стать прорывной 11:53, Политика РЖД создаст опытный образец нового плацкартного вагона до конца 2018 года 11:43, Технологии и медиа Двое россиян погибли в ДТП в Египте 11:41, Общество Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 11:40, РБК, Jardin и Greenfield Порошенко подписал указ о стипендии задержанным в России украинцам 11:06, Политика Российские фигуристы впервые за 5 лет остались без золота финала Гран-при 10:47, Спорт Тереза Мэй предупредила о последствиях провала сделки по Brexit 10:44, Политика Директор Лещенко опроверг информацию о срочной госпитализации артиста 10:11, Общество Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 10:01, РБК и Huawei В Барнауле запустили отопление более чем в 240 домах после аварии 09:55, Общество Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы 09:25, Политика National Interest перечислил четыре вида «смертоносного» оружия ВС России 09:13, Политика СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции 08:03, Политика Шипы против липучки: советы исполнителей автотрюков в кино 07:25, РБК и Toyo При столкновении двух микроавтобусов в Боливии погибли 17 человек 07:01, Общество СМИ узнали о планах Мэй перенести голосование в парламенте по Brexit 06:38, Политика Коми заявил о следствии в отношении 4 американцев по «российскому делу» 05:49, Политика В ходе протестов во Франции задержали более 1300 человек 04:30, Политика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 04:30, РБК и Philips Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток 03:57, Общество Трамп призвал отменить соглашение по климату из-за беспорядков в Париже 03:50, Политика Грузия подписала контракт о покупке систем ПВО у Франции 02:39, Политика Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при по фигурному катанию 02:38, Спорт Расследователи «дела Скрипаля» нашли возможных новых «жертв» России 02:20, Политика Глава ПАСЕ прокомментировала смерть Алексеевой 01:48, Общество В ДТП в Крыму погибли четыре человека 00:54, Общество Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 00:05, РБК и Barilla
Порошенко подписал указ о стипендии задержанным в России украинцам
Политика, 11:06
0
Порошенко подписал указ о стипендии задержанным в России украинцам
Украинцы, попавшие в заключение в России, смогут получать стипендию украинского правительства. Она будет названа в честь украинского Левко Лукьяненко, выступавшего за выход Украины из СССР и боровшегося против русского языка
Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о выплате стипендии им. Левка Лукьяненко задержанным в России украинцам. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно сообщению, киевское правительство будет ежемесячно выплачивать задержанным украинцам стипендию в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года. По состоянию на 1 января 2018 прожиточный минимум на Украине составлял 1700 гривен (почти $61). Таким образом размер стипендии составит порядка $183 (12,1 тыс. руб).

На данную стипендию могут претендовать украинцы, которых задержали на российской территории «в связи с общественной или политической деятельностью», а также освобожденные из числа таких лиц.

Стипендии будет присвоено имя Левко Лукьяненко — украинского правозащитника, скончавшегося в июле 2018 года. В советские годы он был создателем «Украинского рабоче-крестьянского союза», выступавшего за отделение Украины от СССР, в 1990 году он создал Украинскую республиканскую партию. В годы независимости он выступал против русского языка на территории Украины и назначения русских на высшие государственные посты.

Как уточняется в положениях документа, государственная стипендия будет выплачиваться независимо от размера получаемой стипендиатом зарплаты, пенсии и других социальных выплат.

В Крыму задержали адвоката одного из арестованных украинских моряков
Политика

При этом стипендиата могут лишить выплат, если будет подтверждено, что его действия были направлены против интересов Украины.

Проект указа разрабатывало Министерство по вопросам оккупированных территорий и переселенцев Украины совместно с общественными организациями.

Авторы: Виктория Тютина, Георгий Тадтаев.
Теги: Петр Порошенко , Указ , стипендия , задержанные
Материалы по теме
Порошенко потребовал закрыть для российских судов порты Европы и США Политика
Порошенко призвал Запад перейти к действиям против России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter