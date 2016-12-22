Порошенко подписал указ о стипендии задержанным в России украинцам

Украинцы, попавшие в заключение в России, смогут получать стипендию украинского правительства. Она будет названа в честь украинского Левко Лукьяненко, выступавшего за выход Украины из СССР и боровшегося против русского языка

Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о выплате стипендии им. Левка Лукьяненко задержанным в России украинцам. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно сообщению, киевское правительство будет ежемесячно выплачивать задержанным украинцам стипендию в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года. По состоянию на 1 января 2018 прожиточный минимум на Украине составлял 1700 гривен (почти $61). Таким образом размер стипендии составит порядка $183 (12,1 тыс. руб).

На данную стипендию могут претендовать украинцы, которых задержали на российской территории «в связи с общественной или политической деятельностью», а также освобожденные из числа таких лиц.

Стипендии будет присвоено имя Левко Лукьяненко — украинского правозащитника, скончавшегося в июле 2018 года. В советские годы он был создателем «Украинского рабоче-крестьянского союза», выступавшего за отделение Украины от СССР, в 1990 году он создал Украинскую республиканскую партию. В годы независимости он выступал против русского языка на территории Украины и назначения русских на высшие государственные посты.

Как уточняется в положениях документа, государственная стипендия будет выплачиваться независимо от размера получаемой стипендиатом зарплаты, пенсии и других социальных выплат.

При этом стипендиата могут лишить выплат, если будет подтверждено, что его действия были направлены против интересов Украины.

Проект указа разрабатывало Министерство по вопросам оккупированных территорий и переселенцев Украины совместно с общественными организациями.