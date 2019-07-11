Общество , 12:21
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Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах. Фоторепортаж
В Мытищах на территории Северной ТЭЦ произошел пожар, загорелась станция высокого давления. Очевидцы говорят о пятидесятиметровом столбе пламени. Пожар в Подмосковье — в фоторепортаже РБК
Пожар произошел на газовой станции высокого давления, расположенной на территории ТЭЦ-27 («Северная»)
Пожару присвоен третий (повышенный) уровень сложности
В МЧС сообщили, что есть угроза распространения пламени на соседние постройки
На место направили автомобильные пожарные расчеты, также готовится авиация
Из-за пожара перекрыли движение на Осташковском шоссе