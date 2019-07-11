Мытищи оказались частично обесточены после пожара на ТЭЦ

После пожара на ТЭЦ-27 «Северная» в Московской области обесточенной оказалась часть города Мытищи, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства энергетики.

Решить эту проблему удалось в течение примерно получаса: к 15:00 мск электроснабжение было восстановлено.

В Министерстве энергетики отметили, что проблемы со светом могли возникнуть не из-за самого пожара, а в ходе тушения огня.

Еще одним последствием пожара стало перекрытие поставок газа на ТЭЦ. Чтобы не допустить проблем с электроснабжением, было решено перейти на аварийное дизельное топливо, сообщает агентство «РИА Новости».

Пожар на ТЭЦ-27 возник утром в четверг. Начался он с газопровода, после чего огонь перекинулся на станцию высокого давления, административные здания, хозяйственные склады. Когда огненный факел достиг высоты в 20 метров, было перекрыто расположенное рядом Осташковское шоссе.