Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.

На кадрах видно, как Меркель сначала вместе с президентом России посмотрела на часы, а затем направилась к той части стола, где должны были размещаться Путин и члены российской делегации. Тогда Путин подсказал канцлеру ее место с другой стороны стола.

Встреча прошла на полях саммита G20 в японском городе Осака. Перед одним из заседаний президент США Дональд Трамп указал на место исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу. Издание El Mundo отмечало со ссылкой на источники, что Трамп сказал ему, что у него «хорошее место». Собеседники добавили, что это высказывание было сделано в шутливой форме.