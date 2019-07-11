СК начал проверку из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

По факту пожара на территории Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах начата доследственная проверка. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

Отмечается, что следователи и криминалисты выехали на место пожара. Ведомство уточняет количество пострадавших.

Пожар на территории ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ) произошел днем 11 июля, по данным министерства, загорелась цистерна с маслом. Площадь пожара, как сообщили в МЧС, достигла 800 кв. м, распространение огня удалось остановить в 13:15. К тушению привлекли вертолеты и два пожарных поезда. В Минэнерго сообщили РБК, что возгорание началось за пределами ТЭЦ. Источник РБК, близкий к «Газпрому», сообщил, что загорелся принадлежащий «Мосгазу» газопровод из-за несанкционированных буровых работ в его периметре.