Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Тушение пожара на площади электростанции продолжается.

Ранее сообщалось, что высота факела огня достигала 20 м.

Для тушения пожара на теплоэлектростанции в подмосковных Мытищах привлекли два пожарных вертолета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ. «Вертолеты оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, которое позволяет сбрасывать на очаг возгорания одновременно до 5 т воды одним воздушным судном», — сообщили в ведомстве. Для координации работ к месту пожара был направлен передвижной пункт управления Московского авиационного центра.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС, к тушению также привлекли два пожарных поезда.