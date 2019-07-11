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В подмосковных Мытищах загорелась ТЭЦ
На подмосковной теплоэлектроцентрали произошел пожар — загорелась газовая станция высокого давления. Тушить пожар будут с помощью авиации, но опасности для жилого сектора он не представляет, заявили в МЧС

В подмосковных Мытищах загорелась ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Москве. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности, сообщили в ведомстве.

На месте происшествия виден факел огня, свидетельствуют фото и видео очевидцев.

«Горит газовая станция высокого давления на территории Северной ТЭЦ в Мытищах», — сообщил представитель МЧС агентству. В ведомстве также сообщили, что к тушению огня будет привлечена авиация. Кроме того, к месту аварии направили пожарный поезд.

Первоначально МЧС сообщало о том, что в результате пожара никто не пострадал. Однако позднее подмосковный Минздрав сообщил о шести обратившихся за помощью. У них ожоги первой и второй степени, уточнили в Минздраве «РИА Новости».

Фотогалерея 
Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах. Фоторепортаж

Несмотря на масштаб, опасности для жилого сектора пожар не представляет, заявили в МЧС агентству ТАСС. Ведомство также уточнило, что площадь пожара достигает 200 кв. м. К ликвидации огня привлекли более 80 человек, 20 единиц техники, а также дополнительные силы пожарных и спасателей из Москвы и ближайших подразделений МЧС по Московской области.

Из-за пожара перекрыто движение на Осташковском шоссе в обе стороны, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. «Движение перекрыто с первого километра Осташковского шоссе до ТЦ «Июнь». Объезд осуществляется через Ярославское шоссе», — уточнил представитель главка.

Ранее очевидцы разместили с социальных сетях фото и видео пожара.

На видео, опубликованном в группе «Это Мытищи» во «ВКонтакте», виден открытый огонь, охвативший здание ТЭЦ, а также дым. Очевидцы также говорят, что перед пожаром был слышен взрыв, а горение сопровождается гулом.

Северная ТЭЦ — предприятие энергетики московской энергосистемы, расположенное в деревне Челобитьево в Московской области (городской округ Мытищи). Входит в состав территориальной генерирующей компании «Мосэнерго», введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции — 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.

Причины и последствия пожара

Причиной пожара стало возгорание газопровода, который подает газ на территорию ТЭЦ-27, заявили в «Мосэнерго». «Возгорание произошло за территорией станции, генерирующее оборудование ТЭЦ-27 не пострадало», — сообщили РБК в пресс-службе предприятия.

В Министерстве энергетики РБК сообщили, что из-за пожара ТЭЦ снизит мощность работы до нуля. «Риска нарушения энергоснабжения потребителей нет. Из резерва выведены другие объекты генерации, увеличена мощность генерации на уже работающих станциях», — отметили в ведомстве.

В Минэнерго РБК также сообщили, что сейчас на территории ТЭЦ «по предварительным данным, горит цистерна с маслом». «На территории предприятия зафиксировано факельное горение высотой до 20 м на площади 150–200 кв. м», — отметили в ведомстве.

Авторы: Наталья Демченко, Егор Губернаторов, Алина Фадеева
Теги: Мытищи, ТЭЦ
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