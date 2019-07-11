В подмосковных Мытищах загорелась ТЭЦ

Несмотря на масштаб, опасности для жилого сектора пожар не представляет, заявили в МЧС агентству ТАСС. Ведомство также уточнило, что площадь пожара достигает 200 кв. м. К ликвидации огня привлекли более 80 человек, 20 единиц техники, а также дополнительные силы пожарных и спасателей из Москвы и ближайших подразделений МЧС по Московской области.
Из-за пожара перекрыто движение на Осташковском шоссе в обе стороны, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. «Движение перекрыто с первого километра Осташковского шоссе до ТЦ «Июнь». Объезд осуществляется через Ярославское шоссе», — уточнил представитель главка.
Ранее очевидцы разместили с социальных сетях фото и видео пожара.
На видео, опубликованном в группе «Это Мытищи» во «ВКонтакте», виден открытый огонь, охвативший здание ТЭЦ, а также дым. Очевидцы также говорят, что перед пожаром был слышен взрыв, а горение сопровождается гулом.
Северная ТЭЦ — предприятие энергетики московской энергосистемы, расположенное в деревне Челобитьево в Московской области (городской округ Мытищи). Входит в состав территориальной генерирующей компании «Мосэнерго», введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции — 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.
Причины и последствия пожара
Причиной пожара стало возгорание газопровода, который подает газ на территорию ТЭЦ-27, заявили в «Мосэнерго». «Возгорание произошло за территорией станции, генерирующее оборудование ТЭЦ-27 не пострадало», — сообщили РБК в пресс-службе предприятия.
В Министерстве энергетики РБК сообщили, что из-за пожара ТЭЦ снизит мощность работы до нуля. «Риска нарушения энергоснабжения потребителей нет. Из резерва выведены другие объекты генерации, увеличена мощность генерации на уже работающих станциях», — отметили в ведомстве.
В Минэнерго РБК также сообщили, что сейчас на территории ТЭЦ «по предварительным данным, горит цистерна с маслом». «На территории предприятия зафиксировано факельное горение высотой до 20 м на площади 150–200 кв. м», — отметили в ведомстве.