На подмосковной теплоэлектроцентрали произошел пожар — загорелась газовая станция высокого давления. Тушить пожар будут с помощью авиации, но опасности для жилого сектора он не представляет, заявили в МЧС

В подмосковных Мытищах загорелась ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Москве. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности, сообщили в ведомстве.

На месте происшествия виден факел огня, свидетельствуют фото и видео очевидцев.

«Горит газовая станция высокого давления на территории Северной ТЭЦ в Мытищах», — сообщил представитель МЧС агентству. В ведомстве также сообщили, что к тушению огня будет привлечена авиация. Кроме того, к месту аварии направили пожарный поезд.

Первоначально МЧС сообщало о том, что в результате пожара никто не пострадал. Однако позднее подмосковный Минздрав сообщил о шести обратившихся за помощью. У них ожоги первой и второй степени, уточнили в Минздраве «РИА Новости».