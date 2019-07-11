Из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах «Мосэнерго» отключило электростанцию

Пожар на подмосковной ТЭЦ-27 привел к тому, что «Мосэнерго» приняло решение об отключении электростанции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«Станция снижает мощность до нуля, риска нарушения энергоснабжения потребителей нет. Из резерва выведены другие объекты генерации, увеличена мощность генерации на уже работающих станциях», — сообщили в ведомстве.

По данным Минэнерго, на ТЭЦ горит цистерна с маслом. При пожаре возникло факельное горение. Высота столба огня достигает 20 м.

Ранее стало известно, что к борьбе с пожаром МЧС привлекло авиацию и пожарный поезд. По последним данным, пострадавших — семь человек.