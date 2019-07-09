Мутко дал МЧС десять дней на завершение работ после паводка под Иркутском

Мутко дал МЧС десять дней на завершение работ после паводка под Иркутском

Вице-премьер Виталий Мутко по итогам заседания правительственной комиссии поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области до 19 июля. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Мутко.

До этой же даты региональные власти должны предоставить информацию по площадкам для строительства нового жилья. Кроме того, местному руководству поручено до 10 июля составить списки пострадавших и до 15 июля завершить очистку и дезинфекцию населенных пунктов, попавших под паводок.

По последним данным, в результате наводнений в регионе погибли 24 человека, без вести пропавшими числятся еще девять. 9 июля МЧС уточняло, что во всей области после паводка восстановлено электроснабжение.

По предварительным данным, озвученным губернатором региона Сергеем Левченко, для полной ликвидации последствий наводнений понадобится более 31 млрд руб.