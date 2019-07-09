Мутко дал МЧС десять дней на завершение работ после паводка под Иркутском

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,90 +0,20 EUR Бирж. 71,62 +0,25 Brent 64,29 -0,42% USD Нал. 64,44 62,83 EUR Нал. 72,32 70,66 USD ЦБ 63,77 -0,10 EUR ЦБ 71,46 -0,24 EUR/USD 1,1209 -0,0001 BTC/USD Бирж. 12 621,00 +304,00 IMOEX 2 822,66 +0% RTSI 1 394,86 -0,34% DJIA 26 730,05 -0,28% Nasdaq 8 125,74 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Cisco $65 (+15,23%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Cisco $65 (+15,23%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 12:19
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 71,46 (-0,24) Quote, 12:19
Суд продлил арест фигуранту дела Baring Vostok Дельпалю Общество, 21:20 МИД Эстонии назвал провокацией салют в годовщину освобождения Таллина Политика, 21:01 Мутко дал МЧС десять дней на завершение работ после паводка под Иркутском Политика, 21:00 ГПУ завела дело о поддержке терроризма против владельцев канала NewsOne Политика, 20:46 На Алтае опекун «в воспитательных целях» сломала ногу ребенку Общество, 20:29 РПЛ представила дизайн нового кубка за победу в чемпионате России Спорт, 20:20 Адвокат сообщил о предъявлении обвинения всем украинским морякам Политика, 20:16 Отставку тренера хоккейной сборной России и клуба СКА утвердят в среду Спорт, 20:10 Путин заявил об участии грузинских снайперов в Майдане Политика, 20:07 Первое издание «Онегина» продали на аукционе в Лондоне за £467 тыс. Общество, 19:59 Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны Политика, 19:47 В Москве чиновника Ростехнадзора задержали с муляжом взятки в ₽23,5 млн Общество, 19:40 В Ростове-на-Дону загорелся музыкальный театр Общество, 19:32 Нефтяники не добились новых компенсаций на сдерживание цен на бензин Бизнес, 19:31
Политика ,  
0 
Мутко дал МЧС десять дней на завершение работ после паводка под Иркутском

Вице-премьер Виталий Мутко по итогам заседания правительственной комиссии поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области до 19 июля. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Мутко.

До этой же даты региональные власти должны предоставить информацию по площадкам для строительства нового жилья. Кроме того, местному руководству поручено до 10 июля составить списки пострадавших и до 15 июля завершить очистку и дезинфекцию населенных пунктов, попавших под паводок.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

По последним данным, в результате наводнений в регионе погибли 24 человека, без вести пропавшими числятся еще девять. 9 июля МЧС уточняло, что во всей области после паводка восстановлено электроснабжение.

По предварительным данным, озвученным губернатором региона Сергеем Левченко, для полной ликвидации последствий наводнений понадобится более 31 млрд руб.

Теги: Виталий Мутко, Иркутская область, паводки
Материалы по теме
Еще в двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Общество
В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек
Общество
СК проверит спасавшего свой дом от паводка в Иркутской области чиновника
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter