Иркутский губернатор объявил траур в регионе по жертвам паводков

Иркутский губернатор объявил траур в регионе по жертвам паводков

В результате паводков, вызванных сильными дождями, в разных районах Иркутской области погибли 25 человек. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявил 12 июля днем траура на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства российского субъекта.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории Иркутской области в результате паводка, <...> большим количеством пострадавших в результате подтопления отдельных населенных пунктов Иркутской области, выражая скорбь по погибшим, соболезнуя их родным и близким, <...> постановляю объявить 12 июля 2019 года днем траура на территории Иркутской области», — говорится в подписанном губернатором указе.

Левченко поручил приспустить все флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, которые вещают в Приангарье, рекомендовал не проводить развлекательных мероприятий и не транслировать развлекательные передачи.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших жителей Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов.