Москва заявила о тревожной ситуации из-за инцидента с британским танкером

Москва считает тревожной ситуацию в Ормузском проливе, где, как сообщили власти США и Великобритании, пять иранских катеров попытались остановить британский нефтяной танкер. Об этом «РИА Новости» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие [ситуации] все сложнее», — сказал он.

По мнению Рябкова, этот инцидент, а также происшествие на Гибралтаре, где был задержан танкер Grace 1, который, предположительно, перевозил нефть в Сирию, могут усложнить ситуацию с мореходством в регионе.

Замглавы МИДа призвал «сфокусироваться на деэскалации, на политических контактах», проявить «политическую волю» и не допустить того, чтобы ситуация приобрела «неконтролируемый характер».Он выразил готовность России поделиться опытом работы в сложных ситуациях, «в том же ближневосточном регионе, который позволял избегать резких осложнений».