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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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Командир иранской элитной гвардии пригрозил уничтожить американские базы
По его словам, в Вашингтоне должны понимать последствия военной операции против Тегерана и готовиться к худшему
Фото: Uncredited / AP

Если США допустят ошибку и начнут военную операцию против Ирана, то у исламской республики будут возможности нанести ответный удар, заявил в интервью агентству Tasnim командир элитного Корпуса стражей исламской революции Хусейн Неджат.

По его словам, у Тегерана есть в наличии ракеты, с помощью которых Иран сможет атаковать американские военные базы в тех арабских странах, которые поддержат агрессию. «Наши ракеты уничтожат и их авианосцы, если американцы совершат ошибку. Они очень хорошо осознают последствия военного противостояния с Ираном», — заявил Неджат.

Также глава КСИР назвал мудрым решение Трампа не наносить авиаудар по Ирану после уничтожения в воздушном пространстве страны американского беспилотника. По его словам, базы, с которых вылетали военные самолеты США, также находятся в пределах досягаемости иранских ракет.

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Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»

Иран уничтожил американский беспилотник 20 июня; по утверждению Тегерана, он вторгся в воздушное пространство страны. Соединенные Штаты заявляют, что дрон был сбит в международном воздушном пространстве. В ответ на уничтожение беспилотника президент США Дональд Трамп сначала приказал нанести по Ирану ракетный удар, однако в последний момент остановил его выполнение. Как пояснил глава государства, убийство 150 человек было бы непропорциональным ответом на сбитый дрон.

Командующий ВМС Ирана Хуссейн Хасанди заявил, что уничтожение беспилотника было жестким ответом на нарушение воздушного пространства, который Тегеран может «неоднократно повторить».

Позже в Тегеране сообщили, что рядом с дроном находился американский военный самолет, на борту которого находились 35 человек. Там сообщили, что приняло решение это воздушное судно не сбивать.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Иран
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