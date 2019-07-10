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ОЗХО создала спецкоманду для поиска виновных в химатаках в Сирии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила создание специальной команды по расследованию и установлению личности (Investigation and Identification Team (IIT), которая будет делать выводы об ответственных за химические атаки. Об этом сообщил гендиректор организации Фернандо Ариас на 91-й сессии ее исполнительного совета, текст его вступительной речи размещен на сайте организации (.pdf).

«Команда начала свою полноценную работу», — сказал Ариас, добавив, что уже составлен рабочий список инцидентов для расследования. По его словам, сейчас ее члены намерены собрать всю доступную им информацию.

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Расследовательская группа ОЗХО сосредоточится на изучении информации о химатаках в Сирии, следует из слов Ариаса. Речь идет о девяти эпизодах, в том числе о событиях в городе Дума, сообщает со ссылкой на источники Reuters.

По словам главы ОЗХО, состав команды был подобран с учетом принципа справедливого географического и гендерного распределения. «Ее члены представляют все региональные группы. Половина должностей занята мужчинами, половина — женщинами», — сказал он.

Решение наделить ОЗХО правом не просто определять, имела ли место химическая атака, но и решать, кто должен понести за нее ответственность, было принято летом 2018 года.

Россия, Индия, Иран, Китай, Венесуэла и Бурунди выступали против создания расследовательской группы.

Теги: Сирия, расследование, химатаки
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