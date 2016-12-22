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Раскол в ОЗХО: дадут ли организации право определять виновных в химатаках
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Раскол в ОЗХО: дадут ли организации право определять виновных в химатаках
Политика, 21:08
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Раскол в ОЗХО: дадут ли организации право определять виновных в химатаках
После скандала вокруг «дела Скрипалей» Великобритания хочет наделить Организацию по запрещению химоружия правом определять виновных в атаках. Если это случится, ОЗХО превратится в «квазипрокурорскую» организацию, считает Россия
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Больше прав ОЗХО

Во вторник, 26 июня, в Гааге стартовала специальная сессия Конференции стран — участников Конвенции о запрещении химического оружия, главным итогом которой может стать принятие проекта решения о расширении полномочий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Голосование за предложенный Великобританией проект было отложено во вторник на 24 часа, после того как Россия, Сирия и Иран отказались принять документ. Главы делегаций трех стран потребовали дополнительно обсудить британские предложения до голосования.

Предложенная Великобританией инициатива предполагает расширение полномочий ОЗХО: Лондон предлагает наделить организацию правом устанавливать виновных в химических атаках. Сейчас специалисты ОЗХО уполномочены проводить только техническую экспертизу по установлению самого факта применения химического оружия, их мандат не предусматривает определение ответственных. Решения ОЗХО носят сугубо консультативный характер.

Проект изменения мандата ОЗХО был внесен в начале июня этого года, после того как 4 марта в британском Солсбери произошло предполагаемое покушение на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с применением боевого отравляющего вещества «Новичок».​ Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пояснил тогда, что реформирование ОЗХО необходимо «государствам для борьбы с угрозой химического терроризма».

Для продвижения инициативы Лондона в Гаагу прибыл сам Джонсон. Он призвал остальные страны — участницы ОЗХО поддержать расширение мандата организации и голосовать против любых других предложений, которые, по его словам, «сделают эту организацию беззубой».

Борис Джонсон (Фото: Yves Herman / Reuters)

В своем выступлении во вторник Джонсон напомнил про инцидент в Солсбери, а также предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе (в восточном пригороде Дамаска), ответственность за которую Запад возлагает на сирийское правительство.​

После того как в Великобритании были госпитализированы Скрипали, власти страны заявили, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Их удалось спасти, в середине мая они были выписаны из больницы. Лондон настаивает, что за покушением на Скрипалей стоит Россия. Москва причастность к инциденту отрицает.

Результаты исследований экспертов ОЗХО подтвердили выводы британских властей о типе использовавшегося вещества. Однако, как и эксперты из британской лаборатории Портон-Даун, химики ОЗХО не назвали место происхождения отравляющего вещества.

Россия результаты работы ОЗХО называет спорными.

«Квазипрокурорская» организация

Попытки наделить «сугубо техническую ОЗХО абсолютно несвойственными ей атрибутивными функциями» идут в обход Совета Безопасности ООН и противоречат процедуре внесения поправок в Конвенцию по запрещению химического оружия, заявил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли России Георгий Каламанов, выступая в первый день спецсессии в Гааге (текст выступления есть в распоряжении РБК). Речь идет, по словам Каламанова, о превращении ОЗХО в «квазипрокурорскую, полицейскую и судебно-медицинскую структуру».

Он также заявил, что кроме международных судов определять виновных может только Совбез ООН. Каламанов настаивает на том, что внесение преобразований в мандат ОЗХО на обычной спецсессии конференции «нелегитимно». Такие решения должны приниматься в соответствии с процедурой конвенции, то есть на специальной сессии конференции по вопросу внесения поправок, отметил Каламанов в своем обращении.

Вместо лондонской инициативы Россия предлагает неукоснительно соблюдать уже существующие в ОЗХО правила установления факта применения химического оружия. «К сожалению, основополагающий метод сбора и сохранения вещественных доказательств используется крайне редко», — посетовал Каламанов.

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Фотогалерея

«Судьбоносное решение»

Разногласия на гаагской встрече возникли между участниками еще на стадии утверждения повестки дня, третий пункт которой предполагает обсуждение расширения мандата ОЗХО. Из-за разногласий вокруг регламента и процедуры голосования участники спецсессии смогли утвердить повестку лишь через два с половиной часа после начала встречи. Камнем преткновения стала возможность голосования стран, у которых нет права голоса, на что обратили внимание делегации России, Сирии и Ирана.

Из 143 присутствующих в зале представителей государств-участниц 32 лишены права голоса из-за неуплаты членских взносов. Это в основном страны Африки, Латинской Америки и Азии. Всего на голосовании за повестку сессии участвовали 107 государств (без учета воздержавшихся). За обсуждение повестки выступили 98 государств, против — девять, в том числе Россия, Китай, Иран, Сирия, Венесуэла, Лаос, Никарагуа и Мьянма.

«Сегодня обсуждались процедурные вопросы, а завтра могут быть судьбоносные решения — на голосование может быть поставлен британский проект решения и наш возможный проект», — заявил журналистам во вторник постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Суть проекта Москвы Шульгин не раскрыл.

Согласно действующему регламенту, чтобы инициатива Лондона была одобрена, за нее должны проголосовать треть участников конференции, принявших участие в голосовании (голоса воздержавшихся учитываться не будут). О готовности поддержать расширение мандата ОЗХО уже заявила Франция. За проект, скорее всего, проголосуют страны, поддержавшие созыв спецсессии по требованию Великобритании: Австралия, Болгария, Германия, Канада, Франция, Новая Зеландия, Польша, Румыния, США и Япония. Как проголосуют остальные, остается неясным.

«Очень опасная инициатива»

Попытки наделить ОЗХО​ «атрибутивными функциями» — «прямая дорога к кризису и конфликту в этой гаагской  организации, подрыву прерогатив Совета Безопасности ООН», заявил 26 июня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, передает ТАСС.

В посольстве России в Нидерландах уверены, что США вместе со своими союзниками создают «искусственный кризис в организации».

За инициативой по расширению мандата ОЗХО стоят «конкретные политические цели», которые приведут к еще большей политизации ОЗХО и углублению раскола в ее рядах, убеждены в постоянном представительстве России при ОЗХО. По мнению постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, ​расширение функций ОЗХО может негативно сказаться на процессе политического урегулирования в Сирии.

Суть предложения о расширении мандата ОЗХО пока неясна: в частности, непонятно, как будет прописана процедура установления виновных, привлечения их к ответственности и какая международная структура будет уполномочена выносить такие решения, объясняет эксперт по химическому оружию и бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин.​ Однако, как бы то ни было, уверен эксперт, это «очень опасная инициатива», так как остаются сомнения в аполитичности и непредвзятости организации.

Если раньше оснований сомневаться в методах работы организации не было, то, по словам Уткина, после последнего расследования ОЗХО об инциденте в сирийской Эль-Латамне 24 и 25 марта 2017 года возникли вопросы к методологии расследования. ОЗХО, напоминает эксперт, пришла к выводу, что в Эль-Латамне был применен зарин и хлор, на основании «отдельных свидетельских показаний, эпидемиологического анализа и полученных образцов окружающей среды». При этом сами инспекторы организации на место происшествия не выезжали. Кроме того, в ОЗХО отмечали, что сбор информации, опрос свидетелей и анализ образцов потребовали длительного периода времени. По мнению Уткина, это нельзя назвать объективным расследованием.

Авторы: Анжелика Басисини, Александр Атасунцев.
Теги: ОЗХО , Великобратания , химатака , Гаага
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